'Perù' al posto di 'Gesù' nella canzone di Natale, per non offendere gli stranieri

Ha sostituito la parola Gesù con Perù nella canzone di Natale per non urtare la sensibilità dei bambini stranieri. È quanto accaduto alla scuola primaria 'Beato Odorico da Pordenone' di Zoppola dove - riferisce il 'Messaggero Veneto' - una maestra ha insegnato agli alunni una canzone di Natale modificandone il contenuto per non turbare gli studenti di fede diversa da quella cristiana.

"Roba da matti - commenta su Facebook la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni - ormai il politicamente corretto ha superato ogni limite di decenza ed è diventato grottesco e ridicolo". Una decisione "tanto stupida quanto inutile" per monsignor Giovanni D'Ercole, presidente della Commissione Cei per la cultura e le comunicazioni sociali. "Una decisione che lascia senza parole", afferma all'Adnkronos il presule.

"I bambini sono felicissimi di nominare Gesù nel giorno della sua nascita. E francamente dispiace questa autocensura, che non fa bene né a noi credenti né agli altri".

Mons. D'Ercole osserva: "Il dato storico della nascita di Gesù è importante al di là della fede. E' per tutti un'occasione opportuna per ricordare un dato storico. Bisogna riconoscere che in questo momento noi cristiani abbiamo il compito di portare avanti la tradizione, celebrando il Natale senza cedere alle lusinghe pericolose del consumismo, più pericolose di una maestra che, con una decisione stupida e inutile, sostituisce la parola Gesù con 'Perù'".

Non è la prima volta che accadono casi del genere. E' ipotizzabile un appello contro queste forme di autocensura? "Un appello sarebbe del tutto inutile - allarga le braccia mons. D'Ercole - troverebbe poche orecchie disposte a sentire".