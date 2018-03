Novità della Legge di Stabilità 2018 in tema di pensioni; Ape sociale e Ape volontario; la cosiddetta Rita Rendita Integrativa Temporanea Anticipata; opportunità di risparmio e vantaggi fiscali della Previdenza complementare.

Sono i temi che verranno trattati nel seminario a ingresso libero e gratuito organizzato da CNA Castelfranco domani sera, martedì 13 marzo, alle ore 21 nella sede di via degli Olivi 2.

L’iniziativa, intitolata “Pensione: una questione da giovani. Pianificare il futuro per non farsi cogliere impreparati”, è stata pensata per fare luce sui cambiamenti che i più recenti provvedimenti hanno introdotto in materia pensionistica. Una questione, secondo la CNA, che deve interessare non solo chi è prossimo al pensionamento, ma soprattutto i giovani che devono prendere consapevolezza della loro posizione attuale e futura, trarne le conseguenze e correre ai ripari.

Relatori della serata saranno Dino Bernardi del patronato Epasa-Itaco, Franco Deotti di Solidarietà Veneto e Michela Massaro del patronato Epasa-Itaco.

Info e prenotazioni: 0423.42751 o info@cnacastelfrancoveneto.it