Pensa di aver portato la figlia all’asilo, ma la lascia in auto. La trova morta 7 ore dopo

Era convinta di aver lasciato la figlioletta di 21 mesi all’asilo, ma in realtà la piccola era in auto. E quando la mamma ha finito di lavorare, ha trovato la bambina priva di sensi. Dopo 7 ore in macchina, sotto il sole cocente di giugno, la piccola è spirata. Portata in ospedale, è stata dichiarata morta dopo vani tentativi di rianimazione.

La tragedia è avvenuta nell’Oregon, Stati Uniti. La madre, che fa l’infermiera, è stata arrestata per omicidio colposo. Non è il primo caso, sia negli States che in Italia, di bambini morti perché dimenticati in auto sotto il sole.