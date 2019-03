Il Pd si unisce alle civiche, nasce "Democratici per Mogliano"

MOGLIANO - Dopo la presentazione della lista Mogliano 2024 a sostegno del sindaco uscente, domani, sabato, è in programma alle 11.30, presso La Fenice (Via Giacomo Matteotti 13, Mogliano Veneto), la presentazione alla cittadinanza della lista nuova "Democratici per Mogliano” coordinato dall’assessore Filippo Catuzzato.



La lista sosterrà la candidatura dell’attuale sindaco Carola Arena.



Dunque ufficialmente avviene l’ipotizzata fusione tra Partito democratico e liste civiche confluite in un’unica lista elettorale a sostegno della maggioranza uscente.



Se ne era parlato in questi ultimi giorni: domani dunque si alza il sipario sulla nuova realtà in corsa alle amministrative di maggio.