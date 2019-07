Pazzo agosto

L'anticiclone delle Azzorre nel corso della settimana tornerà ad espandersi verso l'Italia, e il tempo migliorerà su molte regioni. Tuttavia saranno ancora possibili dei temporali. Una campana anticiclonica di origine atlantica, scrivono gli esperti di 'IlMeteo.it', ha invaso nuovamente l'Italia garantendo maggior stabilità atmosferica e di nuovo bel tempo a cominciare dalle regioni settentrionali con temperature estive intorno ai 30-33°C, ma senza afa. Qualche temporale sarà possibile solo sui rilievi alpini del Nord-Est.



Oggi attesi cieli soleggiati su buona parte del Nord e temperature senza grandi variazioni mentre alcuni focolai temporaleschi sono previsti sui rilievi alpini del Nord-Est.



Tutto cambierà nel corso di mercoledì 31, specie durante le ore pomeridiane e serali, grazie a un calo della pressione sulle regioni settentrionali che favorirà l'ingresso di correnti fresche e instabili, con la possibilità di temporali sparsi dapprima sull'arco alpino e prealpino in estensione poi anche alle vicine pianure di Piemonte, Lombardia e Triveneto.



Giornata 'fotocopia' anche per giovedì 1 agosto quando, dopo una mattinata soleggiata, col passare delle ore non mancheranno rovesci temporaleschi su Alpi e Prealpi, in sconfinamento verso la pianura padana. Localmente si svilupperanno temporali forti con grandine e violente raffiche di vento.Tempo più perturbato al Nord con possibilità di piogge e temporali localmente intensi nelle giornata di venerdì 2, mentre sabato 3 e domenica 4 dovrebbero passare all'insegna del bel tempo salvo qualche disturbo temporalesco sui rilievi alpini e prealpini orientali.



Scenario del tutto differente al Centro Sud e sulle isole maggiori dove, alle condizioni di bel tempo che saranno prevalenti per tutta la settimana, si aggiungerà una nuova espansione dell’anticiclone africano che farà aumentare sensibilmente le temperature con punte di 35-36° C in Sardegna, Sicilia, Lazio e Puglia specie nelle zone più interne. A Bari venerdì 2 toccheremo i 40°C.