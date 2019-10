Pazienti soddisfatti o insoddisfatti ? In arrivo il questionario in ospedale

ODERZO - Pazienti soddisfatti? Mercoledì al via il nuovo sistema di monitoraggio, con un inedito questionario destinato ai pazienti al moento della dimissione.



Dopodomani, mercoledì 30, l'Azienda Ulss 2 avvierà l’attività PREMs (Patient Reported Experience Measures). Il progetto è un’iniziativa della Regione Veneto - Azienda Zero, in collaborazione con il Laboratorio Management e Sanità della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa (MeS).



Si tratta di un sistema di rilevazione costante di dati e informazioni relativi al vissuto e alla soddisfazione dell'utenza, attraverso una piattaforma online che consente di acquisire ed elaborare direttamente i dati.



Al momento della dimissione, all’utente che avrà aderito all’iniziativa sarà inviato un SMS e/o una e-mail con un link personale, per effettuare la compilazione di un questionario on line, nel quale potrà valutare la sua esperienza di ricovero.



Il questionario che il paziente andrà a compilare oltre a indagare le diverse dimensioni dell’esperienza, prevede uno spazio aggiuntivo per la descrizione narrativa da parte del paziente, di quello che considera più rilevante nelle diverse fasi della sua esperienza.



In questa prima fase le rilevazioni riguarderanno l'ospedale e il vissuto del ricovero ordinario. Sono coinvolti tutti e sei gli ospedali dell’Azienda Ulss 2 Marca trevigiana ( Conegliano, Vittorio Veneto, Castelfranco, Montebelluna, Oderzo, Treviso). Saranno coinvolte, complessivamente, 105 unità operative distribuite nei sei ospedali, per un totale di 2.216 posti letto.



“Questo progetto – sottolinea il direttore generale, Francesco Benazzi - è uno dei modi attraverso il quale aiutare il sistema sanitario a rendere i servizi sempre più orientati alle esigenze dell’utente. La nuove metodica di rilevazione, supportata dalle tecnologie, può aiutare ad ottenere feedback in tempo reale, per incorporare la voce del paziente nel miglioramento dei servizi.



I risultati della rilevazione, continua nel tempo, consentiranno di avere disponibili dei dati utilizzabili quotidianamente (reportistica realtime) per migliorare il servizio.