Paura a Jesolo, bimbo di 6 anni rischia di annegare

Un bambino di sei anni è stato salvato da un possibile annegamento dai bagnini di Jesolo turismo nel mare antistante la spiaggia dell'omonima cittadina veneziana. Il bambino, di origine cingalese in vacanza con la famiglia, si è trovato in difficoltà in acqua; un bagnante lo ha notato con il viso appena affiorante ed ha allertato i bagnini Il bambino è stato recuperato che ancora respirava ma con lo sguardo assente.

Messo in sicurezza è stato portato all'ospedale di Jesolo quindi è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso per trasportarlo nel reparto di Pediatria a Verona. Le sue condizioni sono buone.