Patto di amicizia tra Mogliano e Fratta Polesine. Nel nome dell'arte

MOGLIANO - Piero Giovecchi, pittore del Novecento figurativo veneziano, unisce le comunità dei comuni di Fratta Polesine, dove nacque, e Mogliano Veneto, dove trascorse gli ultimi anni della sua vita e della quale ha immortalato molti scorsi nei suoi dipinti.



In occasione dell’inaugurazione di una mostra a lui dedicata nel paese natale per rendere omaggio all’artista polesano, infatti, le amministrazioni dei due comuni hanno sottoscritto un patto di amicizia.



L’obiettivo comune è creare un vincolo permanente di fraternità e cooperazione solidale tra i due comuni che hanno nell’artista un bene comune da tutelare e valorizzare.



L’amicizia si svilupperà in molteplici direzioni e si concretizzerà in eventi ed incontri tra la popolazione dei due territori, a partire dalla cultura al turismo alla gestione amministrativa degli stessi comuni.



Educazione, formazione, cooperazione scientifica, ambente e agricoltura, saranno i settori sui quali le due comunità scambieranno informazioni e progetti.



Piero Giovecchi ha ritratto dal vivo gli effetti paesaggistici più rappresentativi della storia e della cultura veneta. La sua emergente personalità si estrinseca nelle opere dalle quali spicca la sua profonda spiritualità; la sua concezione d’insieme si snoda secondo una visione personale ed autonoma, con un cromatismo caratteristico che rimanda alla tradizione Veneta.