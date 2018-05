Pasta Zara: sindacati convocati il 18, a rischio 500 posti

RIESE - I vertici delle categorie degli alimentaristi di Cgil, Cisl e Uil di Treviso sono stati convocati nella sede di Pasta Zara, a Riese Pio X, il 18 maggio prossimo, per un incontro con la proprietà, come richiesto più volte dalle stesse organizzazioni sindacali in seguito all'annuncio dell'istanza presentata al Tribunale fallimentare di Treviso da parte del gruppo riferibile a Furio Bragagnolo di accedere al concordato preventivo in continuità.

Lo comunicano gli stessi sindacati precisando di non essere stati informati su chi, per conto della società, sarà presente all'incontro.

Pasta Zara in questi giorni ha infatti proceduto alla nomina di un nuovo amministratore delegato e si attende, da parte della magistratura, in caso di accoglimento della domanda di concordato, la designazione di un commissario. Secondo quanto si legge nella nota dei sindacati, le retribuzioni sono bloccate da aprile.

Il gruppo della pasta secca di Riese Pio X, che occupa oggi circa 500 addetti fra gli stabilimenti di Riese, Rovato (Brescia) e Muggia (Trieste), spiegano, è entrato in una crisi di natura finanziaria correlata in larga misura ad un'alta esposizione debitoria (241 milioni) nei confronti di una serie di istituti di credito (178 milioni, 73 dei quali nei confronti delle ex banche popolari venete ed ora confluiti nella Sga).

A far decidere il ricorso ad una istanza di concordato è stata, in particolare, l'impossibilità di far fronte al rimborso di una obbligazione per cinque milioni emessa nel 2013 e di prossima scadenza.

“Pasta Zara è una delle più importanti aziende venete ed italiane e va aiutata a superare questo momento di difficoltà finanziaria. L’attenzione per questa azienda e per ciò che rappresenta per produzione, esportazione e occupazione in Veneto è massima in Regione” , assicura l’assessore regionale al lavoro Elena Donazzan che dichiara di seguire da vicino le sorti dell’impresa di Rese Pio X e di guardare positivamente al prossimo incontro tra azienda e sindacati.

“Pasta Zara è la prima esportatrice di pasta italiana nel mondo ed il secondo produttore nel paese. A questi numeri e ai 500 lavoratori le istituzioni devono il massimo della difesa”. “Bene il confronto con i sindacati e con i lavoratori perché sono certa che, come sempre, i primi sostenitori dell’azienda sono sempre i lavoratori – sottolinea - Il confronto servirà a chiarire, da parte della proprietà, il quadro che ha dovuto fronteggiare, soprattutto a causa della situazione delle banche venete. Ed è positivo che la vicenda sia seguita anche dalla finanziaria regionale Veneto Sviluppo, come ha dichiarato il suo presidente Fabrizio Spagna”. “Purtroppo sono molte le aziende che mi trovo a seguire – conferma la titolare delle politiche regionali per il lavoro e l’occupazione . che hanno solidità produttiva, nome, storia e parametri oggettivamente solidi e che si trovano in difficoltà finanziarie, anche gravi, a causa delle due banche venete”.