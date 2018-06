Passeggero puzza troppo, aereo costretto ad atterraggio di emergenza

E’ stato costretto ad effettuare un atterraggio di emergenza il pilota della Transavia del volo partito ieri dall’aeroporto di Schiphol, in Olanda, e diretto all’isola di Gran Canaria. E’ stata fatta una tappa non prevista a Faro, in Portogallo, a causa di un passeggero che puzzava troppo.

Una bizzarra vicenda, quella raccontata dalla stampa locale e internazionale, che non ha però di certo fatto ridere i passeggeri i quali, a causa dell’eccessiva puzza dell’uomo hanno iniziato a star male: in molti hanno vomitato, qualcuno è pure svenuto.

Il personale di bordo, per evitare un atterraggio di emergenza, aveva provato a mettere in quarantena nel bagno l’uomo, ma la puzza oltrepassava le pareti. “Odorava come se non si fosse lavato da settimane”, ha dichiarato un membro dell’equipaggio. Ma pare che l’uomo avesse una patologia: secondo le informazioni che si leggono sulla stampa locale, la puzza era dovuta a problemi di salute. Anche se, quelli che poi si sono sentiti davvero male, sono stati i passeggeri.

A Fano l’uomo è stato fatto scendere e l’aereo è ripartito senza di lui, dopo essere stato arieggiato. Non è la prima volta che un volo della Transavia è costretto ad un atterraggio di emergenza per motivi inconsueti: a febbraio l’aereo partito da Dubai e diretto ad Amsterdam ha dovuto fare tappa a Vienna perché un passeggero che continuava a scoreggiare aveva causato disordine in viaggio.