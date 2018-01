Passeggero aereo arrestato perché "troppo vestito". Aveva indossato 8 pantaloni e 10 maglie per non pagare il supplemento del bagaglio

Aveva il documento e il biglietto in regola ma indossava troppi vestiti. E’ stato fermato e arrestato un ragazzo inglese che, per non pagare il supplemento per il bagaglio, ha indossato 8 paia di pantaloni e 10 maglie.

Il ragazzo, però, ha passato due giorni in aeroporto: sia la British Airways che la Easyjet infatti non lo hanno fatto imbarcare. Il giovane, che doveva volare dall’Islanda all’Inghilterra, ha documentato su Twitter le sue trovate per evitare di portare il bagaglio e le reazioni dello staff dell’aeroporto e delle compagnie aeree.

Stando ai tweet del ragazzo, che voleva fare ritorno a casa, gli agenti lo avrebbero fermato per due giorni senza alcuna ragione valida.

@British_Airways hi being held at Iceland Keflavik airport because I had no baggage put all the clothes on and they still won't let me on. Racial profiling? Or..... pic.twitter.com/NKgpe1cPFP

