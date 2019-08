Partono per la vacanza in Croazia, ma in A4 l’auto va a fuoco. Distrutta

Erano partiti da Torino per andare in vacanza in Croazia. Madre, padre e i due figli hanno però dovuto fermarsi in A4, all’altezza del casello di Vicenza Est. Qualcosa, nella loro BMW, non andava.

E si sono fermati appena in tempo, sulla corsia di emergenza: l’auto ha iniziato a prendere fuoco.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che sono riusciti anche a trarre in salvo i bagagli. La famiglia per fortuna è rimasta illesa, ma le vacanze sono state rovinate.