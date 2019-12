Partono i lavori di pulizia all'ex Carnielli, fissato un nuovo incontro tra l'amministrazione e l' Alì S.p.a.

Domani, mercoledì 11 dicembre, l’azienda veneta Alì Supermercati, aggiudicataria dell’ex Carnielli di Vittorio Veneto, in accordo con l’amministrazione comunale, accederà all’area per iniziare la pulizia della zona. «Come comunicato dall’azienda - spiega il Sindaco Antonio Miatto - questo primo intervento prevede lo sfalcio della vegetazione spontanea cui si accompagnerà la sistemazione e il riordino del verde, al di fuori dai sedimi nelle aree scoperte».

«In una seconda fase - precisano i responsabili del gruppo patavino, - lungo il fiume Meschio si dovrà invece procedere con un’opera di natura differente, volta a ripristinare la vegetazione dell’argine depurandola dalle sterpaglie, nella zona lungo la facciata dell’edificio. Attualmente si stanno individuando le modalità più consone per poi comunicarle agli interlocutori preposti all’intervento effettivo».

La rimozione della vegetazione spontanea è indispensabile per consentire le operazioni di rilievo necessarie per la fase progettuale in corso di studio. A tal proposito è stato già fissato tra l’amministrazione comunale ed Alì S.p.A. un incontro al fine di individuare quelle che sono le esigenze di viabilità dell’area, per poter procedere con un progetto unitario.