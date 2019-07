Parte il weekend del triathlon sul lago di Santa Croce

LAGO DI SANTA CROCE - Oggi, sabato 27 luglio, parte il weekend dedicato al triathlon. In Alpago (BL), il lago di Santa Croce è ponta ad accogliere oltre 900 atleti-gara che si daranno battaglia nuotando, correndo in bicicletta e correndo a piedi.



Si parte alle 10.30 con l’Olimpico Cross Triathlon, gara sulla distanza di un km (due giri) a nuoto, 21,3 km (due giri, tra l'oasi naturalistica del lago di Santa Croce, il sentiero che porta a Sitran fino a lambire Puos D'Alpago e la discesa fino a via Grotta) in mountain bike e 6,3 km (tre giri) di corsa a piedi. Attesi i migliori specialisti della multidisciplina con le ruote grasse (la gara è di rank Silver, valida per il circuito Cross Contry nazionale) e gli assidui appassionati del Veneto e delle vicine regioni (l’evento è valido per la Coppa Veneto Age Group). Nel pomeriggio, dalle 14.00, spazio invece ai giovani (dai minicuccioli agli Youth B), che si sfideranno in un aquathlon (corsa, nuoto, corsa) su distanze varie a seconda della categoria di appartenenza. Anche in questo caso la gara è valida per la Coppa Veneto Kids.



Domenica 28 luglio invece l’appuntamento da non perdere è con la Triathlon Sprint Silca Cup. Attesi oltre 600 atleti che si confronteranno sulle seguenti distanze: 750 metri a nuoto (un giro), per poi affrontare 19,3 km (due giri da 9,6 km) di ciclismo (con bici da strada) e 5 km (2 giri da 2,5 km) di corsa a piedi. Lo start alle 9.30 per la gara femminile, alle 11.15 start per la prima batteria maschile. La gara Rank Gold, sarà valida come Coppa Veneto Age Group e anche come seconda e ultima tappa del Sicleri Triathlon Challenge (con una classifica combinata con il Triathlon Sprint Rank Gold Città di Caorle disputato nella località balneare veneziana a maggio). Al maschile, al via molti atleti che negli ultimi anni si sono distinti a livello nazionale e internazionale, vincendo titoli o salendo sul podio delle competizioni tricolori assolute e giovanili e che spesso hanno indossato la maglia azzurra. Pettorale numero uno per Giulio Soldati (TD Rimini), tallonato da due atleti della società organizzatrice, Silca Ultralite Vittorio Veneto, Federico Pagotto (quest’anno bronzo tricolore nell’aquathlon e in azzurro agli europei nella medesima disciplina) e Federico Spinazzè. Da tenere d’occhio Franco Pesavento (T41), Stefano Rigoni (Run Ran Run Triathlon), Jakob Sosniok (Lc Bozen), secondo lo scorso anno proprio in Alpago, e due atleti in gara anche sabato, Massimo Cigana (Eroi del Piave) e Marco Barison (Liger Team).



Nutrito anche il numero delle partecipanti femminili, con titolo di favorite per Elisa Marcon (The Hurricane), prima qui in Alpago nel 2017, e Sara Papais (TD Rimini), già medagliate ai campionati italiani sia individualmente che in staffetta. Rientro per l’atleta di casa Silca, dopo un lungo periodo di stop per infortuni vari, Erika Mazzer. Al via anche Viola Pagotto, sesta ai recenti campionati italiani di triathlon, categoria Junior con le compagne Arianna Zanusso e Beatrice Sant.



Nell’organizzazione della manifestazione, con patrocinio della Regione Veneto e del Comune Alpago, accanto a Silca Ultralite Vittorio Veneto ci sono Gp Triathlon, Maratona di Treviso e Pro Loco Alpago, Amici sportivi di San Martino, Amici Tempo Libero Sernaglia, Atletica Silca Conegliano, Nordè Diving Team e Sportivamente Triathlon. Sostengono l’evento Silca Spa, Méthode, Sicleri, Banca Prealpi SanBiagio, San Benedetto, Pasta Sgambaro, Latteria Soligo, Borgoluce, Osonyq, Euro Velo, Manuel Caffè, Kiron, Miche e Newline Logistics.



Per informazioni visitare il sito internet www.silcaultralite.it.



PROGRAMMA ORARIO



SABATO 27 LUGLIO 2019

TRIATHLON OLIMPICO CROSS COUNTRY

Gara Silver valida per il Circuito Cross Country Nazionale

Gara Valida per la Coppa Veneto Age Group 2019



Dalle ore 8.00 alle 10.00 ritiro busta tecnica

Ore 08.30 Apertura zona cambio per tutti

Ore 10.00 Chiusura zona cambio per tutti

Ore 10.30 Partenza gara Femminile (batteria unica)

Ore 10.40 partenza gara Maschile (batteria unica)

Ore 12.00 apertura Pasta Party

Ore 13.00 Premiazioni



ALPAGO AQUATHLON

Aquathlon kids e mini aquathlon

Gara valida per la Coppa Veneto Kids 2019

Dalle ore 10.00 alle ore 13.00 ritiro busta tecnica

ore 12.30 Apertura zona cambio tutte le categorie

ore 13.30 Chiusura zona cambio per tutte le categorie

ore 14.00 Partenza Minicuccioli M\F

ore 14.15 Partenza Cuccioli M\F

ore 14.35 Partenza Esordienti M\F

ore 15.00 Partenza Ragazzi M\F

ore 15.30 Partenza Youth A M\F

ore 16.00 Partenza Youth B M\F

ore 16.30 Premiazioni di tutte le categorie



DOMENICA 28 LUGLIO 2019

TRIATHLON SPRINT GOLD SILCA CUP 2019

Gara valida per Coppa Veneto Age Group 2019

2^ Tappa Sicleri Triathlon Challenge 2019



Dalle ore 7.00 alle 11.00 ritiro busta tecnica

Ore 08.30 Apertura zona cambio per tutti

Ore 09.15 Chiusura zona cambio per tutti

Ore 09.30 Partenza 1^ batteria gara femminile

Dalle ore 10.40 alle ore 11.00 Riapertura zona cambio maschile

Ore 11.15 Partenza 1^ batteria gara maschile

Ore 11.20 partenza 2^ batteria gara maschile

Ore 11.30 Apertura Pasta Party

Ore 14.00 Premiazioni