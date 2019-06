Parigi soffoca

Il caldo in Francia non si ferma più. Nel sud del Paese sono stati raggiunti i 45,1 gradi. La temperatura record, la più alta mai rilevata in Francia, è stata registrata alle 14.59 a Villevieille, nel dipartimento di Gard. Lo riferisce Meteo France.



Circa 4mila scuole francesi sono rimaste chiuse oggi o adibite a rifugio delle persone o delle famiglie che fuggono dall'ondata di caldo senza precedenti . Lo ha annunciato il premier, Edouard Philippe. Meteo France per la prima volta ha diramato l'allerta rossa per il caldo. Tra le aree interessate dall'allerta rossa compaiono Marsiglia, Nimes, Montpellier e Avignone.



Nell'agosto del 2003 era stato toccato il record di 44,1 gradi nel sud della Francia, quando l'ondata di caldo eccessivo causò il decesso di circa 15mila persone. Oggi il governo ha confermato la chiusura di circa 4mila scuole a causa delle temperature eccessive.