Papà 22enne si infilza con l'auto nel guardrail e muore

Un ragazzo di 22 anni, originario della provincia di Napoli e residente a Valeggio sul Mincio (Verona), è morto in un incidente stradale avvenuto questa mattina a Salionze, frazione del comune valeggiano.

Il giovane, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia stradale, ha perso il controllo della sua auto e si è schiantato contro il guardail, restando incastrato. Il 22enne lascia una figlia di due anni.

La vittima è Gennaro Ronda (in foto) e per lui non c'è stato nulla da fare. All'arrivo dei soccorsi, il ragazzo era già morto.