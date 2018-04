Pantere a Kazan con l'obiettivo Final Four

CONEGLIANO - Match dentro-fuori per l’Imoco Volley domani alla St. Petersburg Halle di Kazan (Russia), dove le Pantere di coach Santarelli alle 18 italiane (19 locali) di oggi, mercoledì, cercano il pass per la Final Four di Bucarest in gara2 dei play off a 6 di Champions League contro le locali della Dinamo, battute due settimane fa nell’andata al Palaverde per 3-0.



Per passare il turno all’Imoco serve una vittoria o una sconfitta per 3-2. In caso di vittoria 3-0 o 3-1 delle russe si giocherà il “golden set”, un set supplementare al 15 che consegnerà alla vincente il biglietto per le magnifiche 4 che si giocheranno la Champions a Bucarest i primi di maggio.



Daniele Santarelli, coach Imoco Volley, commenta: “Nonostante qualche errore di troppo, specie in battuta, nella partita con Scandicci abbiamo fatto vedere di essere in un buon momento e confermato le nostre qualità.



Ora che l’assetto è definito e possiamo lavorare in allenamento al completo con la rosa che abbiamo i risultati si vedono e la condizione generale della squadra è molto buona.



Ora siamo a Kazan per tuffarci nel play off di Champions, la squadra è abituata da tutto l’anno a questi ritmi quindi siamo pronte alla sfida.



La Final Four sarebbe un grande traguardo, noi ci proveremo fino in fondo contro una squadra molto forte.



All’andata le abbiamo messe sotto con il nostro gioco veloce, ma a casa loro ci aspetta un match diverso e solo una nostra super prestazione può darci il passaggio del turno.



Calcoli dopo il 3-0 dell’andata? No, dobbiamo andare lì per vincere, se facciamo calcoli sui set allora siamo fritti, bisogna giocare per la vittoria e non essere mai passive contro un’avversaria di altissimo livello.”



PROSSIMA PARTITA



Giovedì l’Imoco Volley torna alla base per preparare da venerdì la gara2 della semifinale (al meglio delle 5) con la Savino del Bene Scandicci, in programma sabato sera alle 20.30 al Palaverde, dopo il 3-0 di gara1 in Toscana.



Prevendita già attiva on line su www.imocovolley.it, sezione biglietteria, e al Palaverde fino a venerdì tutti i pomeriggi dalle 16 alle 18.30 negli uffici Imoco Volley sul retro. (imocovolley.it)