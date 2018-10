Pantere a Cuneo per il Trofeo Kappa

CONEGLIANO - Il Pala UBI Banca di Cuneo accenderà i riflettori nel week end sul Trofeo Kappa a cui è stata invitata anche l’Imoco Volley: un evento che ha il sapore dell’anteprima assoluta per la società locale che vivrà la prima storica stagione pallavolistica nel campionato ‘rosa’ di Serie A1.

Joanna Wolosz, capitana Imoco Volley: “Stiamo lavorando tutti i giorni per migliorare passo dopo passo su vari aspetti del gioco, e siamo contenti della crescita. La squadra sta cominciando a trovare un buon ritmo, e sono molto utili questi tornei precampionato un po’ per rompere la monotonia degli allenamenti un po’ per testare a che punto siamo e mettere il ritmo-partita nel nostro serbatoio.”

Coach Daniele Santarelli: “In un periodo precampionato di tanti allenamenti la partita è proprio quello che ci manca, quindi ben venga questo torneo in Piemonte dove potremo verificare sul campo il nostro lavoro. Vogliamo fare uno step in più rispetto al week end scorso, ora le otto ragazze titolari nonostante qualche aciacco che abbiamo gestito in settimana dovrebbero essere pronte per giocare due gare in due giorni, quindi conto di tenerle in campo il più possibile in entrambe le partite e vedere quindi a che punto siamo a livello di gioco contro avversarie di A1. Inoltre abbiamo la curiosità di vedere le due squadre neopromosse che si affacciano alla massima categoria, sarà un torneo interessante da tanti punti di vista e vogliamo onorare al meglio l’impegno.”

Questo, nel dettaglio, il programma del Trofeo Kappa® 2018:

Sabato 13 ottobre

ore 17.30 Reale Mutua Fenera Chieri – Savino del Bene Scandicci

ore 20.30 Bosca S.Bernardo Cuneo – Imoco Volley Conegliano

Domenica 14 ottobre

ore 15.00 finale 3°-4° posto

ore 17.30 finale 1°-2° posto

