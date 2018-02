Palo crolla su ponte della Libertà, paura a Venezia

Un palo è crollato questa mattina sul ponte della Libertà, che collega Mestre a Venezia. Non ci sono feriti.

I vigili del fuoco sono al lavoro per ripristinare le condizioni di sicurezza e il ripristino della viabilità: il traffico è stato bloccato in entrambe le direzioni per il coinvolgimento dell'impianto di elettrificazione del tram.

La struttura metallica della segnaletica stradale è caduta trasversalmente sulla carreggiata in direzione della città, all'altezza del pilone 70.