Il Palio del Vecchio Mercato è una manifestazione che si svolge dal 1990 a Montebelluna per rievocare quell'antico percorso che unisce ancora oggi nuovo e vecchio mercato. Lo scopo dell'istituzione del Palio del Vecchio Mercato è tramandare nel tempo il faticoso tragitto dei mercanti provenienti dai vari paesi del Lombardo-Veneto, i quali, dal piano, dovevano trasportare i loro prodotti al Castello posto sulla sommità delle Rive.

Quest’anno il Palio di Montebelluna che si terrà il 1° settembre, celebra la sua XXX edizione e per festeggiare si è regalato una nuova competizione il Palio delle Leggende che si svolgerà sabato 15 giugno 2019 tra le piazze Selese, Marconi e Negrelli, nel centro di Montebelluna. Protagonisti di questo palio saranno le Leggende, ovvero quegli atleti che hanno partecipato attivamente al Palio del Vecchio Mercato dal 1990 al 2005.

La competizione si svolgerà in un percorso di circa 400m a giro secco, mentre solo per la finale saranno effettuati due giri del circuito senza cambi ed intertempi. Il carro dovrà pesare 380kg, e sarà allestito con lo stemma della contrada sul fronte e con la bandiera della contrada per coprire i pesi. Alle Leggende vincitrici di questo Palio, un drappo, creato dalle sapienti mani di Flavio Montagner, artista Montebellunese da sempre molto vicino al Palio.

Per aumentare il coefficiente di difficoltà saranno posizionati lungo il percorso ostacoli e rallentamenti. Grande novità è rappresentata da equipaggi unicamente femminili, che per la prima volta porteranno il carro, sfidandosi in un tabellone a sé.

Le gare, dopo la pesatura di rito, cominceranno alle 16, per proseguire durante tutto il pomeriggio.