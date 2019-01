Padre trovato con una grave ferita al capo, si cerca un figlio

VICENZA - I carabinieri hanno avviato le ricerche in tutto il territorio nazionale di un 5oenne vicentino figlio del pensionato disabile di 89 anni, di Montecchio Maggiore, trovato a terra in fin di vita ieri nella sua abitazione con una profonda ferita alla testa.

Era stata la moglie dell'anziano a trovare il marito a terra in lago di sangue. Oggi la Procura di Vicenza ha aperto un fascicolo per tentato omicidio. Dopo l'allarme lanciato dalla donna e il ricovero in ospedale i medici avevano avanzato forti dubbi sul fatto che le ferite sull'89enne fossero compatibili con una caduta dalla sedia a rotelle, dove l'uomo è costretto a vivere.

Le successive indagini hanno confermato che sarebbe stato colpito al capo con un corpo contundente, forse un bastone, che per il momento non è stato rinvenuto. Da altri controlli effettuati sul pensionato nel reparto di terapia intensiva sarebbero emersi anche lividi sulle braccia, che l'uomo potrebbe essersi provocato nel tentativo di difendersi.

Dal riserbo sulle indagini mantenuto dagli investigatori, è comunque filtrato che sono in corso le ricerche su tutto il territorio nazionale di uno dei tre figli della coppia, un cinquantenne residente con gli anziani genitori, che da ieri mattina non da' notizie di se', e si sarebbe allontanato dalla casa di Montecchio dopo aver avuto uno screzio con il padre.(ANSA).