Padre da poco, 38enne si schianta con l'auto mentre va al lavoro e muore

ROVIGO - Ha perso la vita a soli 38 anni, Alessandro Fioratto, giovane padre che ieri è uscito di strada con la sua Lancia Y, è sbalzato fuori dall’abitacolo ed è morto sul colpo.

Il tragico incidente si è verificato intorno alle 11 di ieri, martedì, a Grignano (Rovigo), dove l’uomo risiedeva con la moglie e la figlia di due anni. Fioratto, che faceva in carpentiere, stava andando al lavoro quando per cause non ancora chiare è uscito di strada e ha fatto un volo di due metri precipitando nel campo limitrofo la carreggiata.

Nel salto, lil 38enne è sbalzato fuori dalla Lancia, trovando la morte immediata. Inutili sono stati i tentativi di salvarlo effettuati dal Suem.