Pacchi bomba a Obama e Clinton

Un ordigno esplosivo è stato scoperto da un tecnico incaricato di controllare la posta indirizzata a Bill e Hillary Clinton. L'ex coppia presidenziale risiede in un sobborgo di New York. L'ordigno, scrive il New York Times citando fonti della polizia, è simile a quello recapitato lunedì nell'abitazione del miliardario e filantropo George Soros, anch'egli residente in un sobborgo a nord di New York City.

L'ordigno, ricavato da un pezzo di tubo riempito con polvere esplosiva, è stato fatto detonare dagli artificieri della polizia.