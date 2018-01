In overdose da Viagra, passeggia nudo per l’aeroporto urlando e lanciando le proprie feci ai passanti VIDEO

Si è giustificato con un: “Ho preso troppe pastiglie di viagra e ho perso il senno”. Ha seminato il panico all’aeroporto internazionale di Phuket, in Thailandia, un 27enne americano arrivato giovedì scorso da New York. Il ragazzo è stato notato mentre passeggiava nudo per l’aeroporto, attirando l’attenzione con urla senza senso. Non solo: come riporta la stampa locale il giovane avrebbe defecato e lanciato tra i passanti le proprie feci.

Sono servite sei persone della sicurezza per riuscire a fermarlo e vestirlo. In molti hanno assistito increduli alla scena: “E’ stata la cosa più spaventosa e più disgustosa che io abbia mai visto in un aeroporto”, ha dichiarato un testimone.

Il 27enne è stato arrestato, portato alla stazione di polizia e poi all’ospedale per un controllo psichiatrico. Una volta passato l’effetto della droga, si è scusato: “Il viagra mi ha mandato fuori di testa”.

Leggi anche: Annega i bagni con le sue feci, aereo costretto ad atterraggio di emergenza