Ospedale di Montebelluna, medici e infermieri si esibiscono in corsia

MONTEBELLUNA - Una prima volta ricca di significati. È quella di “Musica in corsia” che oggi vedrà svolgersi uno speciale concerto, appunto per la prima volta, direttamente nel reparto di chirurgia generale al San Valentino di Montebelluna. L’appuntamento è alle ore 14,30. Speciale anche perché ad interpretare musiche di Morricone, Bach, Mozart, Pachelbel, Armstrong e Carpentier sono medici tirocinanti e infermiere.

“Vogliamo ringraziare di cuore Veronica Volpato e le sue colleghe perché ci regalano una grande opportunità – spiega Maurizio De Luca, direttore di Chirurgia generale dell’ospedale di Montebelluna – Dar vita ad un concerto in reparto sicuramente ha un impatto differente da quello, pur di valore, che si possa prevedere in una sala conferenze dell’ospedale. Speriamo davvero di regalare ai nostri pazienti un po’ di serenità e soprattutto che questa iniziativa abbia un seguito”.

Il concerto sarà tenuto da Veronica Volpato, medico tirocinante proprio presso la Chirurgia di Montebelluna al violoncello, Chiara Cauzzo, medico tirocinante presso la chirurgia di Castelfranco Veneto al violino, Maria Giovanna Baccarelli, infermiera dell’azienda ospedaliera di Padova al violino e Nikolsa Palma, studentessa di Farmacia sempre al violino.

“Sappiamo tutti quanto sia importante la musica come straordinario strumento di comunicazione – sottolinea Francesco Benazzi, direttore generale dell’Ulss 2 Marca trevigiana - Queste attività sono benvenute nella nostra Ulss in quanto sposano completamente il nostro sentire in merito all’umanizzazione delle cure”.