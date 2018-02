Ordine shock del professore: "Non alzate la mano, fate il saluto nazista"

Invece di alzare la mano, fate il saluto nazista. E' l'ordine che un insegnante, in Germania, ha impartito in classe per indicare ad uno studente il modo corretto di richiamare l'attenzione del docente.

L'insegnante, che esercita in un istituto di Hannover, per ora se l'è cavata con una reprimenda per l'episodio accaduto diversi mesi fa e portato ora alla luce dalla stampa locale.

Sul suo conto, intanto, è stata avviata un'inchiesta dalla procura. Come fanno sapere le autorità scolastiche della Bassa Sassonia, l'insegnante potrà continuare a lavorare ma solo in presenza di un collega nella stessa classe.

A quanto pare, gli allievi si erano già lamentati per lo stile 'poco ortodosso' del docente in questione, che si sarebbe segnalato anche per gli insulti indirizzati agli immigrati presenti a scuola.

L'insegnante avrebbe iniziato ad esercitare la professione in età avanzata, senza una reale 'gavetta' in ambito scolastico.