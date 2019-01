Operaio muore investito dal camion guidato dal collega

Un operaio bulgaro di 57 anni è morto ieri pomeriggio, martedì in un'azienda di Selvazzano Dentro (Padova), investito da un camion guidato una un collega. L'uomo si trovava nel piazzale della ditta, intento a scaricare del materiale, e probabilmente non è stato visto dall'autista del mezzo in manovra. L'incidente è avvenuto nell'area esterna della "Ferrau Spa", azienda che si occupa di produzione e commercializzazione di profilati in ferro.

L'operaio, Giorgiev Peycho Giorgiev, residente a Selvazzano, è deceduto dopo il ricovero in ospedale, a causa delle gravi ferite. Il conducente del veicolo è stato identificato, si tratta di un padovano di 29 anni. Sul posto è intervenuto lo Spisal che sta procedendo alle indagini sull'accaduto.