Operaio 33enne muore schiacciato da un nastro trasportatore

Non ce l’ha fatta l’operaio rimasto vittima di un incidente sul lavoro avvenuto stamattina in una ditta specializzata in lavanderie industriali e noleggio biancheria a Mestre. Il ragazzo, un 33enne bengalese, Alin Shamiul, era rimasto incastrato in un nastro trasportatore di un macchinario e, una volta liberato dai vigili del fuoco era stato soccorso dal personale del Suem e portato in ospedale, dove è spirato.

Per ricostruire la dinamica dell'accaduto sono intervenuti gli ispettori dell'Ulss 3 "Serenissima", che avranno il compito di far luce sulla vicenda.