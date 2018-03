Ondata di maltempo in Veneto: forti piogge e neve. Rischio valanghe alto

Possibili criticità idrogeologiche e rischio valanghe in aumento sono segnalate dalla Protezione civile del Veneto per il pomeriggio e la giornata di domani, sabato, quando sono previste precipitazioni più diffuse sulle zone centro settentrionali, anche a carattere di rovescio o locale temporale. Le piogge saranno anche consistenti su zone montane e pedemontane, localmente abbondanti in montagna. Il limite della neve sarà intorno a 1.500-1.800 metri, in abbassamento domani fino a 1.100-1.300 m.

Un'ordinaria criticità idrogeologica è stata valutata per il Bacino Alto Piave, limitatamente all'area della frana di Perarolo di Cadore (Belluno). Per le valanghe è stato dichiarato lo stato di preallarme, da riconfigurare a livello locale in fase operativa di allarme in presenza di particolari situazioni di emergenza.

Dalla serata di oggi a sabato nuove nevicate apporteranno mediamente 35-60 centimetri di neve fresca, con massimi di 70. Il pericolo sarà in aumento nella notte fino a forte (grado 4 su 5) nelle zone dove i cumuli di neve fresca saranno maggiori di 50 cm. Saranno possibili valanghe spontanee di medie o grandi dimensioni che, lungo i percorsi abituali, potranno raggiungere quote inferiori al limite pioggia/neve.