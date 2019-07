Omicidio a Vittorio Veneto: Paolo sarebbe stato preso a bastonate e poi soffocato

VITTORIO VENETO – Paolo Viaj, il 57enne vittima dell’omicidio di questa notte a Vittorio Veneto, sarebbe stato ucciso dopo essere stato colpito con un bastone e poi soffocato con un cuscino.

L’uomo, ritrovato senza vita in casa, in via Cal De Romani, nella zona di Borgo Olarigo, sarebbe morto per le conseguenze di una violenta lite. Viaj era insieme a due donne, al momento non sono chiari i motivi della lite.

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri. Le due donne sono state trasferite in ospedale per delle lievi escoriazioni, sono state sentite dai carabinieri e non sono in stato di fermo.

Shock intanto tra i vicini, che dicono di non aver sentito nulla questa notte.