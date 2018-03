Oltre 50 vittoriesi nel video musicale girato in città

VITTORIO VENETO - La notte è giovane, anche a Vittorio Veneto. O, per lo meno, è stata giovane nei tre giorni in cui la troupe a seguito del cantautore Paletti ha girato un video musicale che da oggi è visibile su YouTube. Sullo sfondo di parcheggi sotterranei, tunnel e graffiti, 58 comparse della zona sono state riprese sotto uno sguardo nuovo. Inusuale.

Il lavoro aveva già fatto parlare si sé in città: non capita tutti i giorni che Vittorio Veneto diventi teatro di video musicali. E il risultato aveva gratificato il regista Giovanni Esposito: “Il video è stato concepito come un multi-soggetto, ovvero creato dall'unione di più personaggi. - aveva dichiarato - Ma mai avremmo pensato di poter ottenere così tanto da una città come Vittorio Veneto. Una grandissima varietà di performer, artisti, ballerini, ognuno con un diverso stile e con una certa cultura musicale. All'inizio il video avrebbe dovuto avere un'impostazione diversa, ma la ricchezza e la varietà dei personaggi ha trasformato il concept in un multi soggetto per celebrare i cittadini di Vittorio Veneto".

Ecco il video. Riconoscete qualcuno?