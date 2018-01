Ogni volta che va a letto con una ragazza, deve dirlo alla polizia

Ogni volta che fa sesso con una nuova ragazza, deve informare la polizia. Un ordine inusuale, quello imposto dalla legge a J.G, 24enne inglese che per i prossimi cinque anni dovrà tenere puntualmente infomate le forze dell’ordine sulla sua vita sessuale.

Il ragazzo infatti è stato accusato di molestie sessuali e, dichiarato colpevole, ha passato 26 settimane in carcere.

L’ordine che pende su di lui, come riporta l’Hull Daily Mail, recita: “L’imputato deve riferire presso la stazione di polizia locale i dettagli di ogni indirizzo in cui vive o risiede per più di 28 giorni consecutivi. L’imputato deve informare la poizia locale del nome di ogni sua partner entro 14 giorni da quando inizia una intima relazione con questa”.