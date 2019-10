Odia l’Occidente, 24enne espulso dall’Italia

Un ragazzo di 24 anni residente a Thiene e di origini marocchine è stato espulso dal Paese. A riportare la notizia il Giornale di Vicenza.

Il 24enne nutrirebbe un odio viscerale nei confronti delle istituzioni italiane, un sentimento così forte che potrebbe portarlo a gesti estremi contro la sicurezza nazionale. La decisione è stata presa dal Ministero dell’Interno sulla base delle indagini effettuate dalla Digos vicentina.

Diversi i precedenti collezionati dal ragazzo, tra cui la minaccia di far esplodere una bomba in questura. L’uomo è stato imbarcato e consegnato agli agenti del paese di origine.

Non potrà tornare in Italia per 10 anni