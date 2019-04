Ocse: "Abrogare quota 100"

Per "stimolare una crescita sostenuta e inclusiva" l'Italia deve "abrogare le modifiche alle regole sul pensionamento anticipato introdotte nel 2019 e mantenere il nesso tra l’età pensionabile e la speranza di vita". E' l'indicazione che arriva dall'Ocse nel rapporto sull'Italia diffuso oggi. Secondo l'Ocse, per "stimolare una crescita sostenuta e inclusiva" l'Italia deve "elaborare un programma pluriennale di riforme istituzionali, economiche e sociali e non abrogare le importanti misure adottate negli ultimi anni".

L'organizzazione evidenzia poi la necessità di "accrescere la credibilità di bilancio stabilendo un piano di bilancio a medio termine nel quadro del Patto di Crescita dell’Unione Europea, mirato all’aumento costante dell’avanzo primario". Nel rapporto l'Ocse sottolinea che l'economia italiana "torna a indebolirsi, rallentando" dopo una recente ripresa sostenuta da "favorevoli condizioni economiche globali, politica monetaria espansiva, riforme strutturali e una prudente politica fiscale".

Nel rapporto periodico sull'Italia l'Ocse conferma la stima - diffusa a inizio marzo - di un Pil italiano in calo dello 0,2% nel 2019 e in leggera ripresa dello 0,5% nel 2020. E alla luce di una "politica fiscale espansiva e di una bassa crescita" l'organizzazione proietta per il 2019 il deficit dei conti pubblici al 2,5% del Pil dal 2,1% dello scorso anno.