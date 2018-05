Obbligo vaccini, 250 bambini degli asili non in regola

TREVISO - Nella Marca sono 250 i bambini con meno di sei anni che non hanno risposto all’obbligo vaccinale per frequentare asili nido e scuole materne trevigiane. Complessivamente sono circa 3.200 le certificazione inviate dagli asili al dipartimento di prevenzione dell’Usl sulla situazione vaccinale degli alunni. Il termine per mettersi in regola con i vaccini ed evitare la sospensione di frequenza dagli asili, indicato dalla legge, era il 30 aprile.



Oggi pomeriggio l'Usl di Marca incontrerà la Federazione Italiana delle Scuole Materne (Fism) provinciale e il provveditore Barbara Sardella dell'Ufficio scolastico di Treviso per concordare una posizione univoca nei confronti dei genitori degli alunni inadempienti.



Ieri intanto la Regione ha fornito i numeri degli alunni inadempienti a livello regionale e per le singole Usl territoriali. In Veneto sono complessivamente inadempienti 85.676 soggetti, tra bambini e ragazzi, di età compresa tra gli 0 ed i 16 anni. Di questi, 22.311 sono in età pre-scuola dell’obbligo, ovvero tra gli 0 ed i 6 anni.



Nella Marca i dati regionali parlano di 15.592 inadempienti da 0 a 16 anni, di cui 4.334 nella fascia da 0 a 6 anni. Treviso è la seconda provincia per numero di reticenti, dopo Verona e prima di Padova.