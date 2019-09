Nutria in centro a Castelfranco semina il panico: terrorizzati i clienti dei bar

CASTELFRANCO – Un grosso esemplare di nutria ha fatto sobbalzare molti avventori dei bar che si affacciano su piazza Giorgione a Castelfranco Veneto, qualche sera fa. L’animale da alcuni scambiato per un grosso ratto, probabilmente terrorizzato per il traffico e la presenza umana, ha corso all’impazzata per i vicoli fino ad arrivare in piazza dove ha inforcato i portici lasciando esterrefatti quanti passeggiavano e chi era seduto nei locali del centro.



La scena è stata immortalata in un video da un passante che ha poi postato la sequenze sui social destando ampio interesse: tanti i commenti e gli interrogativi, dato che taluni erano propensi a ritenere che si trattasse di un grosso ratto ma le dimensioni dell’animale hanno fatto prevalere l’ipotesi della nutria. Dopo il cinghiale di qualche mese fa quindi ora si segnala una nuova presenza faunistica in centro.



Noto anche come castorino poiché un tempo veniva allevato come animale da pelliccia, è proprio a queste attività che si deve la sua diffusione sul nostro territorio, anche perché si tratta di animali molto adattabili all’ambiente e prolifici. Detto ciò l’incontro con la nutria in centro a Castelfranco non è esattamente consueto ma con ogni probabilità essendo un animale che vive in habitat umidi, forse è arrivato dai corsi d’acqua che attraversano la città.