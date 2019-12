I Nutella Biscuits vanno a ruba, in alcuni supermercati arrivano le limitazioni: fissato un numero massimo per ogni acquisto

VITTORIO VENETO - I Nutella Biscuits sono sbarcati anche a Vittorio Veneto e alla Coop hanno già inserito delle limitazioni per l’acquisto. “Nutella Biscuits, acquisto massimo 5 pezzi per consentire l’acquisto a tutti i soci e clienti” questa la dicitura del cartello comparso in questi giorni vicino al nuovo prodotto Ferrero.

I biscotti hanno registrato un boom di vendite incredibile, il prodotto è sbarcato negli scaffali dei supermercati un mese fa e ha già conquistato i consumatori. C'è chi assicura di non aver trovato più una confezione sugli scaffali a distanza di mezz'ora. E su Amazon una scatola viene venduta a 12 euro, cioè quattro volte il prezzo consigliato da Ferrero. Un prodotto che ha conquistato non solo i più piccoli, ma anche gli adulti. C'è chi vende su Amazon la confezione vuota dei biscotti per dare la possibilità agli infervorati dei social di fotografarsi con il prodotto.