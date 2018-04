Nuovo supermercato a Conegliano, giovedì 19 aprile apre Aldi

CONEGLIANO - Aldi, la multinazionale attiva nel settore della grande distribuzione organizzata, approda a Conegliano con un nuovo punto vendita che apre per la prima volta al pubblico giovedì 19 aprile.

L’arrivo del brand sul territorio ha permesso l’assunzione di 16 collaboratori che opereranno all’interno di un concept store moderno, realizzato appositamente per il mercato italiano. Il punto vendita presenta un’area vendita di oltre 1.350 metri quadri mentre l’area esterna, di oltre 5.200 mq, ospita un ampio parcheggio di 69 posti auto.

L’edificio dispone di un impianto fotovoltaico da oltre 35 kWp e mette a disposizione dei propri clienti una colonnina elettrica di ricarica per veicoli elettrici da 22 kW. Lo store concept Aldi presenta un design sviluppato ad hoc per l’Italia.

Particolare attenzione è stata dedicata all’ampio reparto ortofrutta che prende spunto dai mercati rionali ed è già visibile dall’esterno grazie alle grandi vetrate del negozio: l’assortimento alimentare appositamente pensato per la clientela italiana è composto per il 75% da prodotti che nascono dalla collaborazione con fornitori italiani selezionati.

L’apertura del punto vendita di Conegliano Veneto rientra nel più ampio piano di sviluppo di Aldi per l’Italia che prevede l’apertura di più di 45 negozi nel Nord Italia e mira a chiudere il 2018 con oltre 1.500 collaboratori. Con questa nuova apertura Aldi raggiunge quota 24 punti vendita totali nel Nord Italia. Il punto vendita di Conegliano in via San Giuseppe sarà aperto a partire da giovedì 19 aprile dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 21.00 e la domenica dalle 8.30 alle 20.00.