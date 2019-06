Nuovi abitanti per i fiumi trevigiani: arrivano 10mila esemplari di temolo

TREVISO - Per la prima volta, mercoledì 12 giugno nelle acque di tre corsi d’acqua trevigiani saranno immessi, ben 10.000 individui Thimallus thimallus, più comunemente conosciuto come temolo. Le operazioni, cura di Veneto Agricoltura nell’ambito dei cosiddetti obblighi ittiogenici, riguarderanno i fiumi Sile, Meschio e Gronda.



Nelle acque saranno rilasciati esemplari di temolo di taglia 9/12 cm di ceppo Adriatico, un pesce d’acqua dolce della famiglia Salmoniade che predilige i corsi d’acqua a corrente non troppo forte, di buona profondità e portata. Le operazioni di semina saranno svolte, come d’abitudine, d’intesa con l’Amministrazione provinciale di Treviso, la Polizia provinciale e le due associazioni locali di Pescatori Sile e Meschio.