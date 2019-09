Nuove colonnine per le auto elettriche a Mogliano

MOGLIANO - Saranno 13 i nuovi punti per la ricarica di auto elettriche ditribuiti in tutto il comune di Mogliano. Nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità sostenibile, dal 16 al 22 settembre 2019, il Sindaco di Mogliano Veneto Davide Bortolato ha presenta ufficialmente il Piano di installazione delle colonnine. Grazie ad un accordo stipulato nel 2018 con ENEL X sono stati individuati 7 siti in cui saranno installate a breve le colonnine.

Dunque nuove colonnine in via Chiesa a Campocroce, in via Koflach a Zerman, al parcheggio via Trento in quartiere Ovest, al parcheggio dello stadio in quartiere Est, lungo via Altinia a Bonisiolo, nell’area artigianale SPZ e al parcheggio via Verdi A queste ne saranno aggiunte presto anche altre 6 previste da un accordo di progetto di finanza per l’efficientamento energetico della Città con la ditta Ranzato Impianti. In particolare, sono previste due colonnine al parcheggio delle Generali in via Marocchesa, una colonnina in Piazza Saragat, una in via Monte Cimone in quartiere Ovest e una colonnina in via Ferretto.

“L’obiettivo è quello di promuovere il più possibile la mobilità sostenibile e in particolare quella elettrica. Con questi 13 nuovi punti di ricarica diamo un segno tangibile a questo scopo che riteniamo fondamentale” ha dichiarato il Sindaco Davide Bortolato.