Nuove centri per gli Over 60

Da sinistra Gigli, Furlan, Viotto

CESSALTO - L'Associazione di Promozione Sociale Senior Veneto aderisce al Comitato Melograno - con sede a Santa Maria di Campagna di Cessalto - coordinato dal pontepiavense Daniele Furlan. L’accordo è stato firmato questa settimana ed è importante perché Senior Veneto, presieduta da Vincenzo Gigli, ha l’obiettivo di tutelare il diritto alla salute ed il benessere psicofisico di tutte le persone con particolare riguardo a quelle "adulte" o anziane.

Ed è con questo spirito che attualmente gestisce il Centro di Aggregazione per Anziani "Villaggio del Sole" di Vicenza, un circolo che conta ormai più di 600 iscritti ed una trentina di attività in corso. Presente alla sigla dell'accordo anche Cristiano Viotto responsabile di Senior Veneto per il Veneto orientale al quale è stato affidato l'incarico di replicare l'esperienza del centro di aggregazione di Vicenza anche in altre cinque realtà della nostra regione nel prossimo triennio.

«Il ruolo degli over 60 è risorsa insostituibile per la famiglia - ha detto Vincenzo Gigli - si tratta ora di spingere l’opinione pubblica a considerare l’invecchiamento come una conquista positiva della società. Per fare questo è necessario orientare le politiche sanitarie e sociali verso lo sviluppo di programmi che conducano le persone verso una sana longevità. Senior Veneto collabora con le istituzioni e la comunità scientifica all'organizzazione di convegni regionali e nazionali e al lancio di specifiche campagne di comunicazione al fine di incoraggiare corretti stili di vita propedeutici alla prevenzione delle patologie più comuni nella terza età».