Nuove aperture a Vittorio Veneto: abbigliamento, libri, pane. Ma anche una gelateria e un resort

VITTORIO VENETO - C’è chi apre e chi si rinnova: c’è fermento, in questo inizio 2018, per il commercio vittoriese. «Vittorio Veneto non è solo una città di supermercati: c’è ancora, per fortuna, qualcuno che crede in altro e investe qui» commenta Michele Paludetti, presidente di Ascom Vittorio Veneto.

In centro città, sotto al Quadrilatero, le vetrine buie dell’ex Beghetti che nel 2016 chiuse dopo 63 anni di attività, sono tornate ad accendersi: qui ha trovato casa “Rewind”, negozio di abbigliamento per bambini che già aveva sede nel complesso, ma che ora può sfruttare ben sei vetrine.

Spostandosi in via Manin, Francesco Torre, il “librario cantastorie”, ha deciso di rinnovare “La libreria di via Manin” scommettendo su un’attività, che oggi soffre della concorrenza delle vendite online e della grande distribuzione, e su una via un tempo fiorente dal punto di vista commerciale.

«I lettori diminuiscono, si vende poco – non nasconde Torre -, ma io non mi voglio arrendere, non voglio rassegnarmi a un mondo costruito sull’ignoranza».

Crede nel suo nuovo progetto anche Caterina Bortolotto che in piazza Giovanni Paolo I, a Ceneda, là dove fino a tre anni fa c’era lo sportello Unicredit ha aperto la gelateria “Al Canton” riportando dopo un ventennio il gelato in piazza. «Il quartiere di Ceneda ha bisogno di un rilancio – non nasconde la 35enne -, in tanti mi hanno chiesto chi me lo facesse fare: io ci credo e mi sono innamorata di questo posto che offre una finestra sulla piazza e sul Duomo».

A Santi Pietro Paolo, inoltre, torna il pane con la rivendita “Da Monica” in via del Lavoro, poco lontano da via Bixio dove, lo scorso agosto, ha chiuso lo storico panificio Da Re. Infine, tra le colline di Formeniga, ha aperto il primo resort a cinque stelle della città: “Colonìa”.