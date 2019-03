Nuova Zelanda, studente veneto testimone: "Sdraiati a terra per ore, cantavamo per farci coraggio"

"Sdraiati per terra cantavamo per farci coraggio. Scrivevo a mio papà sul telefonino e lui era in lacrime, terrorizzato". E' il drammatico racconto dei momenti della strage compiuta venerdì nelle moschee a Christchurch fatto da Michele Tordiglione, uno studente 17enne di Verona che in quei momento si trovava in una scuola davanti ad uno dei due luoghi di culto.

"Scattato l'allarme - racconta il ragazzo all'"Arena" di Verona - la polizia è entrata durante l'assalto. Per ore siamo stati chiusi dentro. Un incubo". Il giovane ha spiegato che non si sentivano da li' spari o esplosioni, ma "qualcuno ha anche filmato l'arresto dell'autore della strage".

Tordiglione, studente del liceo classico 'Maffei' di Verona, frequenta in Nuova Zelanda la Papanui High School, a Christchurch, nell'ambito di un progetto internazionale di scambio tra scuole.