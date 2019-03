Nuova Zelanda, Papa: "Violenza insensata"

Papa Francesco condanna gli attacchi a due moschee in Nuova Zelanda esprimendo "sincera solidarietà" alla comunità musulmana. In un telegramma inviato a nome del Papa dal cardinale Pietro Parolin, Bergoglio si dice "profondamente rattristato nell'apprendere la ferita e la perdita di vite umane causate dagli insensati atti di violenza a due moschee a Christchurch e assicura tutti i neozelandesi, e in particolare la comunità musulmana, della sua sincera solidarietà".



"Consapevole degli sforzi del personale di sicurezza e di emergenza in questa difficile situazione, Sua Santità - si legge ancora nel telegramma - prega per la guarigione dei feriti, la consolazione di coloro che soffrono per la perdita dei loro cari e per quanti sono colpiti da questa tragedia. Papa Francesco invoca le benedizioni divine di conforto e forza sulla nazione".