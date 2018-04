Nuova rotatoria all'ospedale di Vittorio Veneto? "E' inutile, non serve"

VITTORIO VENETO - La rotatoria di fronte all’ospedale di Costa? “E’ un doppione rispetto a quella già esistente, non c’è nessuna necessità di farla. Anzi, è inutile”.

Lo sostiene Michele Bastanzetti, portavoce del comitato Viabilità e Sicurezza Stradale, presieduto da Aldo Zanette: l’annosa battaglia è riemersa durante lo scorso consiglio di quartiere, riportando a galla un vecchio problema legato alla viabilità tra via Forlanini e via del Cansiglio. “Nel parcheggio sul retro dell’ospedale ogni giorno vengono posteggiate tra le 700 e le 800 macchine – spiega Bastanzetti – Queste escono tutte dall’ingresso principale che dà su via Forlanini.

Invece potrebbero uscire dal lato dei locali esequiali, sulla strada che termina sulla rotonda già esistente. In questo modo verrebbero “tagliate” 7-800 uscite di auto”. Il progetto della nuova rotatoria, però, è ancora fermo a causa di intoppi burocratici tra Ulss 2 e Regione: dovrebbe essere realizzata dal comune, che riceverebbe però dei fondi dall’azienda sanitaria. Secondo Bastanzetti, però, la priorità andrebbe assegnata ad un’altra rotatoria, sulla bretella di Ceneda, tra via Pinto e via della Bressana.