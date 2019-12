Nuova commissione ambiente a Mogliano: Renzo Prete nominato presidente

MOGLIANO - Ritenuti di particolare rilievo i temi della sostenibilità e della tutela ambientale, così come della salvaguardia del territorio (ai fini di una politica di lotta all’inquinamento, causa dei cambiamenti climatici in atto), il consiglio comunale di Mogliano Veneto ha ritenuto necessario istituire una Commissione ad hoc. A tale commissione, denominata Commissione Speciale “Ambiente”, sono conferite funzioni, referenti, consultive e propositive in materia di approfondimento delle tematiche ambientali e di interventi diretti alla salvaguardia del territorio. L’altra sera nella sala consiliare del Municipio di Mogliano Veneto si è tenuta la prima riunione della Commissione avente all’ordine del giorno la nomina del presidente.

La scelta è ricaduta all’unanimità sul consigliere di minoranza Renzo Prete. Architetto libero professionista zermanese, Renzo Prete si è sempre distinto per la sua sensibilità ai temi ambientali. La Commissione tratterà diverse tematiche relative alla prevenzione dell’inquinamento e alla difesa dell’ambiente e del territorio. “L’ecologia e l’ambiente sono un tema che mi sta molto a cuore”, ha dichiarato Renzo Prete. “Mi piacerebbe che questa Commissione mantenesse una caratteristica legata al territorio e quindi trovasse dei risvolti peculiari rispetto al nostro Comune. Il mio impegno nello svolgere questo ruolo sarà soprattutto focalizzato a lavorare in maniera trasversale, in comune accordo maggioranza e opposizione e al di là delle posizioni politiche, e quindi spero di risultare adeguato a questo ruolo di intermediazione. Ma il tema penso faciliterà questo aspetto”. Il sindaco Davide Bortolato, che ricopre anche il ruolo di assessore all'Ambiente: "Auguro un buon lavoro al neo Presidente Renzo Prete. Conosco la sua sensibilità per l'ambiente e la sua serietà professionale quindi l'auspicio è che la Commissione possa veramente produrre buoni risultati."