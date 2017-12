Nullafacenti e irregolari, rubavano i regali impacchettati sotto gli alberi di Natale

PADOVA - Rubavano anche i regali impacchettati sotto gli alberi di Natale e avevano un'agenda con tutti i colpi in programma fino a Capodanno. I carabinieri di Abano Terme hanno arrestato due albanesi di 24 e 27 anni, nullafacenti e irregolari, accusati di aver compiuto decine di furti in casa tra la città di Padova e il suo hinterland nell'ambito dell'operazione denominata "Ladron della festa".

I due malviventi alloggiavano in un bed & breakfast sui Colli Euganei: sotto i mobili del covo, nascosti tra le calze, i militari hanno trovato 5 orologi di pregio e 127 monili in oro e argento; nell'armadio e in alcune borse invece c'erano giubbotti, felpe, cinture, borse da donna, pochette, portafogli, occhiali, uno smartphone e un tablet, 2400 euro in contanti, tra cui 200 dollari australiani e 2.000 yuan cinesi.

Durante il blitz, i due complici hanno cercato di fuggire dalla finestra dell'alloggio, ma sono stati bloccati. Gli uomini dell'Arma contestano alla coppia una decina di furti in abitazione commessi tra Abano, Montegrotto, Sarmeola e Selvazzano, sempre in orario pomeridiano e serale, ma stanno svolgendo accertamenti su un'altra cinquantina di colpi. Nei prossimi giorni i carabinieri pubblicheranno un link con le foto della refurtiva recuperata.