Nulla di fatto sui migranti

Alla fine il vertice straordinario tenutosi ieri, domenica, a Bruxelles si è chiuso senza un'intesa. Un nulla di fatto per i leader arrivati con l'intento di trovare un accordo sui migranti, prima del Consiglio europeo in calendario il 28 e il 29 giugno prossimi. Mentre il presidente francese Emmanuel Macron ha ammonito contro chi "gioca con le paure" e la cancelliera tedesca Angela Merkel ha mostrato un'apertura, il premier Giuseppe Conte si è presentato a Bruxelles con un piano per risolvere l'emergenza migranti. Un progetto articolato in sei premesse e dieci obiettivi che mira a superare il regolamento di Dublino e "a proporre una puntuale politica di gestione e di regolazione dei flussi migratori, che sia realmente efficace e sostenibile" ha spiegato Conte.

Una proposta, quella esposta dal premier italiano Giuseppe Conte, che avrebbe 'indirizzato' il dibattito, nel senso che i capi di Stato e di governo avrebbero iniziato i rispettivi interventi esprimendo giudizi sulla proposta italiana. In particolare, giudizi positivi sarebbero arrivati dalla cancelliera tedesca Angela Merkel e dal premier maltese Joseph Muscat. Merkel ha sottolineato che non si aspetta di raggiungere "una soluzione totale al problema delle migrazioni" al summit europeo della settimana prossima. Per questo, ha aggiunto, servono "accordi bilaterali o trilaterali che siano di mutuo beneficio".