Nudi, hanno un rapporto intimo nel viale centrale di Lignano Sabbiadoro in pieno giorno

Hanno attirato l’attenzione dei passanti e sono stati fermati dalla polizia una 19enne e un 21enne che domenica pomeriggio erano intenti in un rapporto intimo in centro a Lignano. La scena è avvenuta alla luce del giorno nel viale Centrale di Sabbiadoro.

La ragazza era completamente nuda, lui pare indossasse ancora il costume, quando sono arrivate le forze dell’ordine.

I due giovani erano a Lignano per il weekend di Pentecoste, che ogni anno attira nella località balneare migliaia di ragazzi austriaci. Oltre ad atti osceni in luogo pubblico, nel weekend sono stati denunciati altri giovani per ubriachezza molesta. Dopo un fine settimana di tradizionali bagordi, oggi tutto è tornato alla normalità.