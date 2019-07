Novosibirsk Maldive, ma le acque turchesi sono rifiuti di una centrale a carbone

Novosibirsk Maldive, il lago di acque turchesi con le invitanti spiagge bianche, perfette per foto su Instagram, si trova in Siberia. E non è tutto. Le acque non sono balneabili. Sono la discarica di una centrale a carbone locale, di proprietà della Compagnia di Generazione siberiana (Sgk). "Camminare nel deposito di polveri è come camminare in un campo di addestramento militare: pericoloso e non auspicabile", ha spiegato un portavoce della società al sito di notizie locali ngs.ru. Calcio sciolto e ossidi di metallo. Sabbie mobili. "Vi preghiamo di non cadere in acqua per cercare di farvi selfie. E' il pericolo maggiore", avverte la società.